МВД поможет пострадавшим от "мобильных" краж

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) согласовала проект приказа МВД Украины „Об утверждении Инструкции о порядке прекращения (возобновления) обслуживания мобильного терминала по предоставлению органов внутренних дел”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, инструкция определяет порядок формирования, ведения и использования базы данных „Терминал” в органах внутренних дел с целью последующей передачи этой информации в обобщенную базу данных кодов IMEI Украинского государственного центра радиочастот для прекращения (возобновления) обслуживания мобильных терминалов операторами подвижной (мобильной) связи.

Документ, в частности, определяет порядок оперативного, при согласии пострадавшего, прекращения обслуживания и незаконного использования мобильного терминала. В соответствии с инструкцией, к мобильным терминалам относятся радиотерминалы и другое конечное оборудование, предназначенное для работы в сети сотовой (подвижной, мобильной) связи.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети опертора.

С 28 марта т.г., В Украине запрещены ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.