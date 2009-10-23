В Крыму предприятия почты и связи уменьшили объем услуг

Предприятия и операторы связи Автономной Республики Крым за январь-сентябрь 2009 г. предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 647 млн. грн., что на 5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в Крыму пользуются услуги мобильной связи (почти 50%). Высокими темпами продолжает развиваться компьютерная связь (услуги "Интернет"). Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, в сравнении январем-сентябрем 2008 г., выросли в 1,5 раза – до 49 млн. грн.

Больше половины общей суммы доходов предприятий почты и связи Автономной Республики Крым получено от населения. С начала года величина этого показателя составила 328 млн. грн., что на 6% меньше уровня января-сентября 2008 г.