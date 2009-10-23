КГГА признает долг перед «Киевметростроем»

Столичные власти отрицают существование долга перед ОАО “Киевметрострой” в объеме 217 млн. грн. и признают из этой суммы только 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя намерение работников “Киевметростроя” 28 октября пикетировать КГГА из-за долгов.

“Нет там 217 миллионов. 217 миллионов было по состоянию на 1 января 2009 года. За это время мы проплатили уже более 100 млн. Осталось, по моей памяти, около 49 млн. общего долга. Вот о какой сумме может идти речь по долгам за прошлый период”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, в этом году метро не строилось и нет актов выполненных работ. “Потому что не выделялись под это средства. И те 200 млн., которые в функциях столицы записаны Кабинетом министров, – ни одной копейки мы не получили”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Также А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: “Я знаю о том, что они собирались (пикетировать). На этой неделе из тех средств, что мы получили – 4 млн. – отдали “Киевметрострою”. Они частично проплатят заработную плату, но остальные, я думаю, будут до конца месяца им проплачены. Это уже после возвращения Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО из отпуска). Он рассмотрит”.

На вопрос, не может ли такое плохое финансирование привести к техногенной катастрофе на недостроенных станциях столичного метро, он ответил: “Нет, этого не может быть. Все работает. “Киевметрострой” выполняет все необходимые работы, связанные с безопасным содержанием объектов, которые уже почти готовы к эксплуатации”.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, контроль за содержанием не относится к строительным работам и не входит в сумму объемов финансирования.

“Это (содержание недостроенных объектов – УНИАН) - задача в любом случае главного исполнителя или генерального подрядчика. Генеральным подрядчиком по строительству этих линий метрополитена является “Киевметрострой”. Он персонально отвечает за содержание тех объектов в период, когда не выполняются строительные работы по любым причинам. И это дополнительного финансирования не требует”, - сказал заместитель мэра.

По его словам, запустят три новых станции метро на Теремки, когда город получит соответствующие средства, предусмотренные правительством и государственным бюджетом.

Как сообщал УНИАН, 22 октября «Киевметрострой» заявил, что с 28 октября будет пикетировать КГГА из-за долгов, и не исключает возможности объявления забастовки и голодовки. На предприятии создан штаб по проведению непрерывной акции пикетирования КГГА. По предоставленной информации, долги КГГА перед метростроевцами достигли 217 млн. грн.

Коллектив «Киевметростроя» и раньше требовал от КГГА погасить задолженность по зарплате и финансово обеспечить содержание трех недостроенных станций столичного метрополитена.

Кроме того, работники “Киевметростроя” имеют определенные проблемы с фискальными органами из-за того, что все средства предприятия были потрачены на сохранение объектов трех новых станций метро без уплаты соответствующих налогов.