На мост через Днепр в Запорожье предусмотрено 500 млн. грн.

На финансирование строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, в соответствии с Законом «О внесении изменений в статью 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», в этом году предусмотрено 500 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как указывается в сообщении, средства предусматривается выделить из Стабилизационного фонда.

Законом также предусмотрено выделить 17 млн. 301 тыс. грн. на погашение задолженностей за проведенные работы при строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Согласно пояснительной записке, в этом году городскому бюджету Запорожья в Госбюджете была предусмотрена субвенция в размере 100 млн. грн. Однако для продолжения строительства моста с соблюдением существующих темпов в текущем году дополнительно необходимо 800 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».