Родственники экипажа "Арианы" требуют спасти моряков

Родственники 24 моряков, захваченных в плен вместе с балкером "Ариана" сомалийскими пиратами, сегодня с утра пикетируют Государственное предприятие по трудоустройству моряков "Укркрюинг" на проспекте Шевченко Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли к зданию ГП "Укркрюинг" с лозунгами: «Спасите жизни моряков – время убивает», «О чем думает судовладелец? Прекратите пустые переговоры!», «Спасение 24 украинцев – дело чести Греции и Украины», «Полгода без вести от родных Арианы».

Жена старшего помощника капитана Елена ЧЕРЕПАНИНА вручила начальнику оперативного отдела предприятия «Укркрюинг» Ирине ГОНЧАР письмо-обращение родственников членов экипажа в адрес греческого владельца теплохода «Ариана», в котором содержится требование «активизировать переговоры и прийти к соглашению между судовладельцем и пиратами».

Сейчас участники акции ждут ответ от руководства предприятия «Укркрюинг», которое трудоустраивало моряков на работу.

По словам Е.ЧЕРЕПАНИНОЙ, родственники членов экипажа «Арианы» намерены также пикетировать здание МИД Украины и выехать для организации акций протестов по поводу бездеятельности судовладельца в Грецию и Сомали.

Как сообщал УНИАН, 22 октября акция протеста жен, матерей родственников моряков «Арианы» и представителей общественности города состоялась у здания Генконсульства Греческой Республики в Одессе. Генконсулу Йерасимусу ДАВАРИСУ было передано письма в адрес премьер-министра Греции Костаса КАРАМАНЛИСА с призывом – способствовать освобождению моряков из пиратского плена.

Как сообщал УНИАН, греческий сухогруз "Ариана" под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая во время транспортирования 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Пять с половиной месяцев судовладелец не может договориться с пиратами, которые требуют за судно 3 млн. долл.