Чистая прибыль Amazon.com Inc в 3 кв. выросла на 68%
15:41, 23 октября 2009Транспорт/Связь
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США. Компания Amazon.com Inc заявила о росте чистой прибыли в третьем квартале на 68%, по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль компании увеличилась на 23%, достигнув $518 млн.
В условиях кризиса Интернет показал всю свою мощь и возможность оперативно реагировать на вызовы. Вывод: в будущем именно Интернет-компании будут задавать темп мировому развитию.
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