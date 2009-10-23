Чистая прибыль Amazon.com Inc в 3 кв. выросла на 68%

США. Компания Amazon.com Inc заявила о росте чистой прибыли в третьем квартале на 68%, по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль компании увеличилась на 23%, достигнув $518 млн.

В условиях кризиса Интернет показал всю свою мощь и возможность оперативно реагировать на вызовы. Вывод: в будущем именно Интернет-компании будут задавать темп мировому развитию.