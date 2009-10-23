Кабмин занялся проверкой деятельности аэропорта «Борисполь»
15:58, 23 октября 2009Транспорт/Связь
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С 1993 по 2009 год
Кабинет министров поручил Главному контрольно-ревизионному управлению совместно с Государственной налоговой администрацией Украины провести проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” по отдельным вопросам.
Соответствующее распоряжение Кабмина (№1256 от 30 сентября т.г.) размещено на сайте правительства.
Согласно документу, поручено провести проверку хоздеятельности предприятия с 1 января 1993 г. по 1 июля 2009 г.
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