Кабмин занялся проверкой деятельности аэропорта «Борисполь»

С 1993 по 2009 год

Кабинет министров поручил Главному контрольно-ревизионному управлению совместно с Государственной налоговой администрацией Украины провести проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” по отдельным вопросам. Соответствующее распоряжение Кабмина (№1256 от 30 сентября т.г.) размещено на сайте правительства. Согласно документу, поручено провести проверку хоздеятельности предприятия с 1 января 1993 г. по 1 июля 2009 г.

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