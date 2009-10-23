Укрзализныця прогнозирует недополучение 1,6 млрд. грн.

«Укрзализныця» по итогам 2009 года прогнозирует недополучение финансовых средств в размере 1,6 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

«По прогнозам специалистов «Укрзализныци», 2009 год мы закончим с дефицитом финансовых средств в размере 1,6 млрд. грн.», – сказал он.

По словам Ю.МЕРКУЛОВА, дефицит вызван рядом причин. В частности, тем, что первое полугодие 2009 года для ведомства было достаточно сложным из-за серьезного падения объемов перевозки грузов. Кроме того, «Укрзализныця» недополучит средства из-за «предоставления определенных преференций отдельным отраслям», в частности, скидок на перевозку металлургических, химических грузов, угля и пр.

«Несмотря на те меры, которые принимает «Укрзализныця» по стабилизации своей финансово-экономической ситуации, приходится все-таки сокращать наши инвестиционные программы, расставляя определенные приоритеты», – сказал он.

По словам Ю.МЕРКУЛОВА, приоритетом для ведомства сейчас являются строительство альтернативного железнодорожного хода в Крым, ремонт и модернизация верхнего строения пути, увеличение пропускной способности подходов к глубоководным портам. По данным Ю.МЕРКУЛОВА, этот год ведомство рассчитывает закончить все же с положительным результатом, с рентабельностью 0,64%.