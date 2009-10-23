Укрзализныця просит Кабмин отказаться от взаимозачетов

«Укрзализныця» обратилась к Кабинету Министров Украины с просьбой отказаться от схемы взаимозачетов при перевозке угля железными дорогами и вернуться к старой схеме расчетов деньгами.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

Он напомнил, что сегодня действует постановление Кабмина, согласно которому «Укрзализныця» осуществляет перевозки энергетического угля без предварительной оплаты с последующим проведением взаимозачетов за потребляемую железными дорогами электроэнергию. В то же время, по данным Ю.МЕРКУЛОВА, объемы предоставляемых услуг и проводимых взаимозачетов за электроэнергию, которую потребляют железные дороги, несоизмеримы.

«Порядка 70 млн. грн. услуг предоставляется в месяц по перевозке угля, и не более чем на 15 млн. грн. происходят взаимозачеты, в итоге сумма долга энергогенерирующих предприятий и государственных шахт с каждым месяцем растет. Поэтому «Укрзализныця» вынуждена обратиться к правительству (с просьбой – УНИАН) все-таки отказаться от данной схемы поставки энергетических углей и возобновить расчет за перевозку живыми деньгами. Собственно за электроэнергию, которую мы потребляем, мы продолжаем платить живыми деньгами», – сказал он.

При этом, по данным Ю.МЕРКУЛОВА, угольные предприятия в недостаточной мере обеспечивают железные дороги углем. «Темпы и объемы поставки угля оставляют желать лучшего», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабмина №788-р от 24 июня 2009 «Об организации расчетов за услуги по перевозке угля и потребленную электрическую энергию», железная дорога перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг.

По данным Федерации железнодорожников Украины, с августа по первую декаду сентября текущего года взаиморасчеты за выполненные перевозки проведены на сумму 16 млн. грн, тогда как сумма расчетов должна была составить 116 млн. грн.

Ранее заявлялось, что ситуация, сложившаяся с погашением задолженности, настолько сложная, что может привести к остановке Донецкой железной дороги, основой грузопотока которой является перевозка угля.

При этом ДЖД заявляет о сложностях с поставками угля и задолженности со стороны ГП «Уголь Украины» за перевозку угля. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности угледобывающих предприятий перед Донецкой железной дорогой превышает 420 млн. грн.