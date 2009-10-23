Волынский облсовет выделил ЛПЭ 442 тыс. грн

Волынский областной совет во время сегодняшнего заседания выделил 442 тыс. грн. бюджету Луцка со следующим распределением этих средств местному предприятию электротранспорта.

Как передает пресс-служба Волынского облсовета, такое решение депутаты приняли в ходе рассмотрения вопроса относительно ситуации на ЛПЭ, работники которого объявили забастовку из-за 6-ти миллионных долгов по зарплате.

Как отмечено в сообщении, кроме этого, областной совет признал работу горсовета Луцка относительно управления КП "Луцкое предприятие электротранспорта" неудовлетворительной.

Депутаты также рекомендовали горсовету Луцка пересмотреть расходы городского бюджета с целью направления средств на безотлагательное погашение задолженности по заработной плате работникам ЛПЭ.

Также депутаты приняли повторное обращение к центральным органам власти относительно урегулирования на законодательном уровне вопроса обеспечения из Государственного бюджета расходов на льготную перевозку отдельных категорий граждан. Ситуацию же на предприятии электротранспорта будет изучать временная рабочая комиссия, отмечено в сообщении.

При этом городская власть считает, что причиной такой ситуации является неправильное деление государственных субвенций облсоветом. На последней сессии, 14 октября, депутаты горсовета Луцка выделили ЛПЭ 480 тыс. грн. на погашение задолженности по выплате зарплаты. Однако эта сумма является недостаточной для погашения всей задолженности, а следовательно, работники предприятия продолжают бастовать.

Как сообщалось, 13 октября работники Луцкого предприятия электротранспорта начали бессрочную забастовку с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. С того времени в Луцке не курсирует ни один троллейбус.