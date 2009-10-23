Цен на продукцию ГМК растут в нарушение моратория

Ассоциация производителей оборудования железнодорожной инфраструктуры просит Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины обратить внимание на повышение цен со стороны предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в нарушение моратория правительства, согласно которому цены должны были оставаться на уровне сентября 2008 года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Ассоциации Олег МЕЛЬНИК.

По его словам, кроме того, Ассоциация планирует обратиться в Совет предпринимателей при Кабмине с просьбой включить в его состав одного представителя Ассоциации.

О.МЕЛЬНИК напомнил, что сегодня только 28% предприятий, которые поставляют «Укрзализныце» продукцию, выполняют меморандум и не повысили цены, на остальных же цена выросла, в связи с чем снизились закупочные мощности «Укрзализныци». «Поэтому остро стоит вопрос сбыта нашей продукции. Наш рынок очень узок, «Укрзализныця» выполняет львиную долю наших заказов, и наши предприятия не могут переориентироваться на другие рынки», – отметил он.

По данным О.МЕЛЬНИКА, из-за падения грузоперевозок, предоставления скидок на перевозку продукции ГМК, а также из-за роста цен на продукцию ГМК «Укрзализныця» снизила объемы капиталовложений в два раза и, соответственно, снизилась закупка продукции у предприятий Ассоциации.

В частности, по словам директора корпорации «Путевые ремонтные технологии» (Львов) Светланы КОЗИНЕЦ, объемы закупки по контрактам с «Укрзализныцей» в 2009 году снизились на 30-40% по сравнению с 2008 годом.

По данным председателя правления Гниванского завода спецжелезобетона Григория СЕМЧИШИНА, «Укрзализныця» является заказчиком 90% продукции завода. При этом если в 2008 году производство шпал составило 850 тыс. штук, то в 2009 году завод имеет контракт на производство только 300 тыс. штук.

В то же время производители оборудования ж/д инфраструктуры сетуют на недостаточное качество металла, предлагаемого на внутреннем рынке.

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ отметил, что «Укрзализныця» четко выполняет условия меморандума, в отличие от предприятий ГМК. «Мы имеем значительный рост, по отдельным позициям до 30%, на ту продукцию (ГМК – УНИАН), которую потребляет «Укрзализныця» в своей ежедневной деятельности, в частности, для поддержания в исправном техническом состоянии основных фондов», – сказал он.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования – 9% во внутреннем сообщении.

Кабинет Министров Украины постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Министерство транспорта и связи, Министерство экономики и Министерство финансов до 1 апреля 2009 года воздержаться от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. При этом метпредприятия обязывались не повышать цену своей продукции, которую потребляет «Укрзализныця». Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса до 1 июля т.г.

В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925», срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса продлен до 30 сентября 2009 года. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

7 октября т.г. Кабмин продлил до конца года действие постановления №925 о моратории на повышение цен на электроэнергию и тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.