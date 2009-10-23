Вступила в силу Инструкция по выявлению признаков опьянения

С сегодняшнего дня, 23 октября 2009 года, вступил в силу зарегистрированный Минюстом совместный приказ МВД и Минздрава «Об утверждении Инструкции о выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, приказ, который был издан 9 сентября 2009 года №400/666, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 6 октября 2009 года за №931/16947.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, целью введения настоящего нормативно-правового акта должно стать положительное влияние на безопасность дорожного движения и обеспечение защиты прав добросовестных водителей транспортных средств. Инструкцией также определена процедура проведения осмотра водителей транспортных средств с целью выявления вышеупомянутых признаков.

Министр отметил, что указанный нормативно-правовой акт был издан в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, Законов Украины «О милиции», «О дорожном движении» и «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими». А также - постановлением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 года №1103 «Об утверждении порядка направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и быстроту реакции, и проведение такого осмотра”. Постановлением Кабмина, в частности, определено, что признаки состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и быстроту реакции, устанавливаются Минздравом и МВД.

Инструкция определяет следующие признаки алкогольного опьянения:

- запах алкоголя из полости рта;

- нарушение координации движений;

- нарушение речи;

- выраженное дрожание пальцев рук;

- резкое изменение расцветки кожного покрова лица;

- поведение, которое не соответствует обстановке.

Кроме того, Инструкцией определены следующие признаки наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и быстроту реакции:

- наличие одного или нескольких признаков состояния алкогольного опьянения (кроме запаха алкоголя из полости рта);

- суженные или очень расширенные зрачки, не реагирующие на свет;

- замедленная или наоборот повышенная активность или подвижность движения, речи;

- покраснение лица или неестественная бледность.

При этом установлено, что показатель концентрации алкоголя в крови не должен превышать 0,2 промилле, что соответствует европейскому опыту.

Для сравнения, в разных странах мира установлены следующие уровни концентрации алкоголя в крови водителя, превышение которых недопустимо: на Кипре уровень алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,9 промилле; в Великобритании, Ирландии, Люксембурге, Мальте – 0,8; Австрии, Германии, Греции, Испании, Франции – 0,5; в России – 0,3; Норвегии, Польше и Швеции – 0,2. В то же время в Венгрии, Румынии, Словакии, Турции, Чехии и Эстонии вообще не допускается наличие алкоголя в крови у водителей. Такие данные, на запрос Министерства юстиции, были предоставлены Государственной автомобильной инспекцией Украины.