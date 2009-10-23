Кабмин одобрил инвестпроект перегрузочного комплекса

Кабинет Министров Украины одобрил инвестиционный проект по строительству перегрузочного комплекса зерновых и генеральных грузов на причале №10 государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее постановление было принято на заседании правительства 21 октября 2009 года.

Ориентировочная сметная стоимость проекта составляет 325 млн. грн. Из этой суммы около 30% средств планируется направить на строительно-монтажные работы, остальное – на строительство комплекса и закупку необходимого оборудования. Общая площадь вновь созданного комплекса составит 7,23 га, из них 2,72 га – составы для генеральных грузов. Срок реализации проекта – 1,5-2 года.

Проект строительства перегрузочного комплекса предусматривает строительство причала длиной 185 м и зернового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год и одновременного хранения 30 тыс. тонн с перспективой увеличения до 60 тыс. тонн.

Как сообщают в министерстве, постановлением Кабмина также утверждается Порядок проведения аукциона по привлечению инвесторов для финансирования строительства и последующей эксплуатации указанного инвестиционного проекта.

В соответствии с порядком, все процедуры проведения аукциона будет осуществлять Министерство транспорта и связи Украины. В состав аукционной комиссии войдут представители Минтранса, порта, Одесской облгосадминистрации, Белгород-Днестровского городского совета, Минэкономики, Минфина, Минрегионстроя и Фонда государственного имущества. Ориентировочная дата проведения аукциона будет определена после опубликования постановления Кабмина.

Справка УНИАН. Белгород-Днестровский – один из древнейших городов Украины. Город стоит на берегу Днестровского лимана, имеющего длину 42 км и ширину от 4,5 до 12 км и соединенного проливом с Черным морем. В 1971 году, учитывая удобное положение Белгорода-Днестровского, здесь открыли морской торговый порт. Его основная задача – освободить близлежащие крупные порты Одесса и Ильичевск от работы с малотоннажным флотом.

В состав Белгород-Днестровского порта входит также портпункт Бугаз, расположенный в самом устье реки Днестр перед железнодорожным мостом.

Порт специализируется на грузопереработке внешнеторговых и каботажных грузов (зерновые, лесные, генеральные, живой скот, минерально-строительные материалы). Порт предназначен в основном для переработки генеральных и навалочных грузов, но может также переваливать контейнеры.

Площадь порта – 37,57 га, из них 21,57 га – намытые. В порту имеется 9 причалов общей протяженностью 1100 м и глубинами у причалов от 3,5 до 5,2 м. Порт способен обрабатывать до 50 вагонов зерна в сутки. Погрузка и выгрузка может вестись как по прямому варианту (судно – вагон или вагон – судно), так и через складские площади.

В порту имеются крытые склады площадью 11 тыс. кв. м и открытые склады площадью 71,1 тыс. кв. м. Порт также имеет 9 барж для хранения зерна общей грузопереработкой до 9 тыс. тонн. Порт имеет 18 судов буксирного и вспомогательного флота. В лучшие времена порт перерабатывал до 2,7 млн. тонн грузов (1980 г.).

За 9 месяцев 2009 года Белгород-Днестровский порт снизил грузопереработку на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 654,5 тыс. тонн.