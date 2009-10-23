Минтранс инициирует создание Координационного комитета

Министерство транспорта и связи Украины (Минтранс) совместно с Министерством обороны Украины разработали проект приказа «Об утверждении Положения о Координационном комитете по организации использования воздушного пространства».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, приказ предусматривает создание на внештатной основе межведомственного совещательного органа Минтранса и Минобороны по вопросам организации использования воздушного пространства Украины – Координационного комитета.

Основная цель создания Координационного комитета – повышение уровня безопасности и эффективности аэронавигации; усовершенствование организации и использования воздушного пространства Украины и международного воздушного пространства, которое находится под ответственностью Украины; усовершенствование взаимодействия между гражданскими и военными органами управления воздушного движения с целью гибкого использования воздушного пространства и обеспечения безопасности авиации.

Основными задачами Координационного комитета определены: анализ эффективности использования и контроля воздушного пространства, обслуживания (управления) воздушного движения; анализ нарушений порядка и правил использования воздушного пространства, разработка предложений для их предупреждения; разработка предложений относительно стратегических направлений и принципов использования воздушного пространства, усовершенствование организации использования и контроля воздушного пространства и пр.

Координационный комитет создается в составе тринадцати представителей Министерства транспорта и связи Украины и Министерства обороны Украины. Председателем комитета является заместитель председателя Госавиаадминистрации, сопредседателем Координационного комитета – начальником штаба является первый заместитель командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Предложения и замечания заинтересованных юридических и физических лиц к проекту принимаются на протяжении месяца.