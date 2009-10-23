ГАИ Севастополя наложила штрафов почти на 16 млн. грн.

Отделом ГАИ УМВД в городе Севастополе за 9 месяцев текущего года наложено административных штрафов за разные виды нарушений практически на сумму 16 млн. грн., из них на сегодня взыскано около 9 млн. грн., то есть, уровень взыскания штрафов составляет около 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции Владимир ЗАГИНАЙЛО сегодня на пресс-конференции. По информации полковника милиции, 50% полученных средств пошли в госбюджет, и столько же - в местный бюджет.

Как добавил начальник ГАИ города, «сейчас будет проводить рейды, выбираем самых злостных неплательщиков, и совместно с исполнительной службой будет задерживать транспортные средства до уплаты штрафов». По его утверждению, «если водители не будут уплачивать штрафы, значит, транспортное средство будет выставляться на продажу с аукциона».

В.ЗАГИНАЙЛО также сообщил, что за 9 месяцев текущего года в городе произошло 21 незаконное завладение транспортным средством. По его словам, «это меньше, чем за 9 месяцев прошлого года, когда было совершено 44 угона». Полковник милиции добавил, что 13 транспортных средств возвращено владельцам, остальные находятся в розыске.