Шлапак: Кабмин использует средства не по назначению

Первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК критикует правительство за нецелевое использование средств в рамках механизма предоставления государственных гарантий корпорациям под выполнение проектов инфраструктурного развития.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

По словам А.ШЛАПАКА, Кабинет министров злоупотребляет упомянутым финансовым инструментом, поскольку большинство гарантированных проектов не проходили предварительного рассмотрения на соответствие требованиям законодательства, в частности Бюджетного кодекса, потому что не проводилась оценка возможности возврата вложенных средств.

«Украина еще до сих пор продолжает выплаты по государственным гарантиям, которые бесконтрольно предоставлялись частным корпорациям в конце 1990-х годов, – это свыше 15 млрд. грн. долга. Сегодня правительство своими действиями, фактически, увеличивает этот долг в 4 раза, поскольку деньги под гарантии идут не на инфраструктурные проекты, а в основном на социальные выплаты, возвратить которые невозможно по определению», – обращает внимание первый заместитель главы Секретариата.

А.ШЛАПАК отмечает, что в законе о госбюджете на этот год четко сказано, что правительству предоставляется право предоставления государственных гарантий. “Эти гарантии предоставляются по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог на строительство метрополитена, выполнение инвестиционных проектов, выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением финальной части Евро-2012. Точка. Попробуйте определить, где в постановлениях правительства есть проекты, кроме Укравтодора, которые входят в этот перечень», – отметил А.ШЛАПАК.

Представитель Президента в Кабинете министров также отметил, что в этом году парламент предусмотрел только 37 млрд. грн. на использование правительством в рамках механизма предоставления государственных гарантий. Вместо этого Кабмин на сегодняшний день принял решение уже на 52 млрд. гарантий по разным проектам. Именно поэтому Президент Украины остановил значительную часть соответствующих постановлений правительства и направил их на рассмотрение в Конституционный Суд Украины.

«Инструмент государственных гарантий превратился в дополнительный теневой, я подчеркиваю, теневой бюджет правительства, поскольку парламент, который единственный наделен полномочиями определять направления использования средств, не имеет к этому никакого отношения – он не видел эти проекты, не утверждал эти расходы. Правительство создало абсолютно неконтролированного финансового монстра, который является угрозой нашей бюджетной системе», – предостерегает А.ШЛАПАК.