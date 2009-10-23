«Дельта-Лоцман» увеличил чистую прибыль

По итогам работы за 9 месяцев 2009 года чистая прибыль ГП «Дельта-лоцман» составила 303,5 млн. грн., что значительно превышает показатели аналогичных периодов за предыдущие годы (в 2008 г. – 80,0 млн. грн., в 2007 г. – 48,7 млн. грн.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом за январь-сентябрь 2009 года сумма перечислений в Государственный бюджет составила 183,466 млн. грн. (за 9 месяцев 2008 г. – 61,384 млн. грн., такой же период 2007г. – 50,386 млн. грн.).

Количество аварийных морских происшествий (АМП) за отчетный период составило 4, при количестве АМП за 9 мес. 2008г. – 10; 9 мес. 2007 г. – 19 АМП.

Кроме того, за 9 месяцев т.г. были отремонтированы 6 лоцманских катеров, до конца года будет выполнен ремонт еще трех катеров. В целом, флот лоцманских катеров ГП «Дельта-лоцман» насчитывает 17 судов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины от 04.02.1998 № 29 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) "Дунай - Черное море"), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география - от Мариуполя до Рени).

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».

Численность сотрудников ГП «Дельта-лоцман» - 1 478 человек.

Чистая прибыль за I полугодие 2009 г. – 193,7 млн. грн.

По поручению Министерства транспорта и связи Украины ГП «Дельта-лоцман» выполняет функции заказчика работ по проектированию и строительству ГСХ «Дунай – Черное море» через устье Быстрое. Этот проект, который имеет название «Малый Босфор», даст возможность возродить крупнотоннажное судоходство по украинской части Дуная по трассе 7-го международного транспортного коридора. На данный момент украинские и иностранные суда с осадкой 5,50 м уже имеют возможность пройти украинским глубоководным судовым ходом через устье Быстрое, оплатив за это значительно меньшие средства, чем за проход Румынскими каналами.