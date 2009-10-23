В Черниговской обл. перевозки пассажиров сократились

Пассажирским транспортом Черниговской области в январе-сентябре 2009 года перевезено 95,7 млн. пассажиров, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Согласно сообщению, за отчетный период пассажирооборот выполнен в объеме 791,3 млн. пасс./км, что на 5% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Пассажирским автотранспортом, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезено 65,6 млн. пассажиров, что на 3,4% меньше, чем за 9 месяцев 2008 года. Объем выполненного пассажирооборота сократился на 5,9% и составил 655,8 млн. пасс./км.

Доля пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на собственном автотранспорте, составила 36,9% от общего объема, пассажирооборота – 43%.

Объем пассажирских перевозок, выполненных троллейбусным транспортом, сократился на 0,3%, в том числе с платным проездом – на 17,4%.