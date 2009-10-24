Милиция задержала человека, "заминировавшего" вокзал "Полтава-Южная"

Сегодня в Полтаве милиция задержала злоумышленника, который сделал ложное сообщение о заминировании вокзала «Полтава-Южная».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины на Южной железной дороге, сообщение о том, что возле центрального входа в железнодорожный вокзал станции «Полтава-Южная» в мусорнике находится взрывчатка, поступило сегодня в 1.35 с мобильного телефона от неизвестного гражданина.

В связи с этим с вокзала немедленно были эвакуированы пассажиры и работники станции - всего 30 человек. В результате осмотра платформ и помещений вокзала специальными службами взрывное устройство не обнаружено. Задержки в графике движения поездов не было. В 2.45 работа вокзала была возобновлена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 20-летнего жителя Запорожской области, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заминировании вокзала. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.