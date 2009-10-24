Украина и Польша обсудят межрегиональное сотрудничество

27-28 октября в Варшаве состоится VIII заседание украинско-польского Межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества (МКСМС).

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Польше, украинскую часть МКСМС возглавит заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, польскую - заместитель министра внутренних дел и администрации Петр СТАХАНЧИК.

«В ходе заседания МКСМС стороны намерены обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества, связанные с развитием инфраструктуры украинско-польской государственной границы, обустройством (планированием территорий) приграничных регионов, углублением трансграничного сотрудничества между регионами Украины и Польши», - отметили в посольстве.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры с польской и украинской сторон границы, участия Украины в программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», актуализации «Стратегии украинско-польского межрегионального и приграничного сотрудничества» и разработки совместного «Исследования пространственного обустройства территорий вдоль украинско-польской границы».

Справка УНИАН. Украинско-польский Межправительственный координационный совет по вопросам межрегионального сотрудничества создан в 1995 году на основе межправительственного соглашения о межрегиональном сотрудничестве от 1993 года.

МКСМС, в соответствии со своим Уставом, определяет общие направления и главные принципы развития межрегионального сотрудничества, предоставляет компетентным органам обоих стран предложения по этим вопросам; готовит общие программы, которые имеют целью развитие сотрудничества между региональными и местными органами государственной администрации и органами местного самоуправления Украины и Польши; координирует межрегиональное сотрудничество; рассматривает спорные вопросы, которые осложняют межрегиональное сотрудничество и тому подобное.