ХМТП оснастит мощности по перевалке зерна фильтрами

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) планирует оснастить свои мощности по перевалке зерновых грузов фильтрами датской фирмы Simatek.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, об этом шла речь на встрече руководства порта с представителем Simatek в странах Балтии и в Украине Христианом АНДЕРСЕНОМ.

Согласно сообщению, фирма Simatek, специализирующаяся на поставках оборудования для зерновых терминалов, выразила готовность к сотрудничеству с ХМПТ на взаимовыгодных условиях. Simatek готова предложить свои новейшие разработки, в том числе успешно зарекомендовавшие себя мощные фильтры, которые установлены в Китае на крупнейшем в мире зерновом терминале.

Также фильтрующие устройства Simatek намерен предложить для зернового терминала, строительство которого начнется в Херсонском МТП в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее ГП «Херсонский морской торговый порт» объявило тендер по отбору подрядчика на проектирование и строительство зернового перевалочного комплекса на причале N3. Проектная мощность терминала – 500 тыс. тонн зерна в год. Сейчас порт переваливает ежегодно около 1,2 млн. тонн зерна.

Стоимость строительства превышает 15 млн. долл., из них 3,5 млн. долл. пойдут на реконструкцию причалов, около 12 млн. долл. – на постройку элеватора.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.