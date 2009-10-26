ЮЗЖД изменит маршрут столичных электричек

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продолжает выполнять ремонтные работы на перегоне Дарница–Киев-Московский, в связи с этим на 4 дня будет изменен маршрут следования отдельных пригородных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, 27, 28, 29 и 30 октября 2009 года по измененному маршруту будут следовать такие электропоезда: №6907 Нежин–Дарница вместо Нежин–Борщаговка; №6908 Дарница–Нежин вместо Киев-Пассажирский–Нежин; №6808 Киев–Яготин через Киев-Петровку вместо Киев-Московский; №6608 Малин–Борщаговка-Техническая вместо Малин–Киев-Пассажирский; №6910 Борщаговка-Техническая–Нежин через Киев-Петровку; №6610 Тетерив–Киев-Пассажирский вместо Тетерив–Северная; №6915 Нежин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6811 Яготин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6816 Борщаговка-Техническая–Яготин через Киев-Петровку; №6629 Борщаговка-Техническая–Тетерив вместо Киев-Пассажирский–Тетерив; №6917 Нежин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6708/6707 Борщаговка-Техническая–Мироновка вместо Киев-Пассажирский–Мироновка.

Кроме того, с 27 по 30 октября электропоезд №6604 Киев–Тетерив будет заменен электропоездом №6808 Киев–Яготин, который также будет курсировать по измененному маршруту через Киев-Петровку.

27 и 28 октября будут курсировать электропоезда №6008 Фастов–Киев-Петровка вместо Фастов–Киев-Пассажирский и №6906 Киев-Петровка–Нежин вместо Нежин–Борщаговка. А 29 и 30 октября через Киев-Петровку будет следовать электропоезд №6810 Борщаговка-Техническая–Гребинка. В другие дни эти поезда будут курсировать по обычному маршруту.

Также 27, 28, 29 и 30 октября будет изменен маршрут следования двух пригородных поездов: №815 Конотоп–Дарница вместо Конотоп–Киев-Пассажирский;

№818 Дарница–Конотоп вместо Киев-Пассажирский–Конотоп.

На 4 дня, с 27 по 30 октября, полностью отменяется движение электропоездов №6870 Киев-Пассажирский–Борисполь, №6871 Борисполь–Борщаговка-Техническая, №6806 Киев–Яготин, №6815 Яготин–Киев.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании и маршруте поездов.