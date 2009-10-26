Чистая прибыль Microsoft в 3 кв. сократилась на 18%

США. Чистая прибыль Microsoft за период июль-сентябрь 2009 сократилась на 18% - до 3,57 млрд долл. против 4,37 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.

Снижение прибыли мирового монстра программного обеспечения вполне логично. В условиях кризиса спрос на программные продукты падает, так как бизнес не имеет денег, чтобы обновлять свой софт. А именно программы для офисов являются главным источником дохода Microsoft.