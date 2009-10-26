Мобильные операторы разобрали всех абонентов

По итогам сентября этого года, по данным компании iKS-Consulting, в Украине насчитывалось свыше 55,53 млн. абонентов сотовой связи. Уровень номинального проникновения сотовой связи (количество сим-карт) при этом составил 120,7% от общей численности населения. Реальное проникновение находится на уровне 75-76%, сообщает Дело.

Стоит сказать, что мобильные операторы уже подключили к своим сетям практически всех абонентов, которых можно было подключить. Общее количество абонентов на рынке практически не растет. Так, по данным компании iKS-Consulting, в сентябре оно увеличилось на 0,13%, или на 70,4 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Лидеры рынка в этом году активно теряли своих абонентов. Так, у «Киевстара» количество клиентов уменьшалось на протяжении пяти первых месяцев года. Оператор только в июле преодолел отрицательную динамику. Впрочем, уже в сентябре лидер рынка стал единственным оператором, потерявшим в количестве абонентов, — оно снизилось на 19 тыс. У «МТС» также наблюдался отток, который прекратился только несколько месяцев назад. В сентябре количество абонентов оператора увеличилось на 8 тыс. В сентябре лидером и по числу новых подключений, и по темпам роста стал «Укртелеком» (ТМ Utel), абонентская база которого выросла почти на 21,4 тыс. абонентов.

Кризисная адаптация

На фоне исчерпания ресурсов для дальнейшего притока абонентов в сети мобильной связи операторы столкнулись с проблемой ограничения частными абонентами расходов на связь. В І квартале этого года рынок связи неожиданно для операторов стал падать в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты осознали, что могут тратить меньше. «В ноябре-январе произошло скачкообразное падение спроса. Но уже в феврале затраты клиентов в национальной валюте стабилизировались и даже демонстрировали плавный тренд роста», — утверждает директор по стратегическому маркетингу компании «Киевстар» Тарас Пархоменко. В «Астелите» отмечают, что не наблюдали значительной тенденции к экономии в массовом сегменте. По словам главного исполнительного директора компании «Астелит» (life:)) Тансу Еэна, тенденция к контролю абонентами своих затрат выражается в том, что они предпочитают пакетные предложения.

Попытка отката

Стоит вспомнить, что доходы лидера рынка «Киевстар» в кронах по итогам II квартала упали. Акционеры компании объясняют этот факт усилившейся конкуренцией на рынке вследствие активного использования операторами так называемых «нулевых» внутрисетевых тарифов. Как уже писало «ДЕЛО», именно после обращения «Киевстара» Национальная комиссия регулирования связи в августе своим решением запретила операторам использовать в рекламной кампании «нулевые» тарифы. Активнее всего этим приемом пользуются «МТС» и life:). Таким образом, оператор, абоненты которого выговаривают в разы меньше минут, чем клиенты других мобильных сетей, надеялся нивелировать основное преимущество конкурентов, приведшее к оттоку заметной части массовых абонентов лидера рынка из его сети. Впрочем, эксперты считают, что радикального пересмотра бизнес-моделей операторов в связи с решением НКРС не произойдет. В лучшем случае компании откорректируют свои рекламные месседжи, заменив в них «ноль» в сети на «бесплатно». Примечательно, что после того как операторы дали понять, что не собираются отказываться от практики бесплатных внутрисетевых звонков, «Киевстар», похоже, решил сам ступить на тропу «нулевых» тарифных войн, запустив 1 сентября новый тариф для частных абонентов «Больше общения», в котором абонентам ежедневно начисляется 100 бесплатных акционных минут для внутрисетевого общения, которые предоставляются при ежемесячном пополнении счета на 30 грн. Хотя это предложение вряд ли будет успешно конкурировать с «МТС» и «Астелитом» по той причине, что в пакете присутствует плата за соединение при внутрисетевых звонках.