Убыток ЛКМЗ составил 24 млн. грн.

Крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины ЗАО «Лозовский кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ, Харьковская обл.), входящее в индустриальную группу УПЭК, завершило январь-сентябрь 2009 г. с чистым убытком 23,912 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 30,757 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. ЛКМЗ сократил чистый доход на 76,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 84,058 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 77,2% – до 93,283 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Лозовский кузнечно-механический завод» - многопрофильное предприятие. Специализируется на массовом крупносерийном производстве поковок 300 различных наименований, установленная мощность - до 180 тыс. т поковок в год. Завод также является лидером в производстве мостов для тракторов, дорожно-строительной техники, производит мосты для автобусов, детали для подвижного состава железных дорог. Входит в индустриальную группу УПЭК.

АО "УПЭК" - одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующаяся в машиностроительном бизнесе.

Индустриальная группа УПЭК включает три направления деятельности: производство компонентов (ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ЗАО "Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК)); электротехническое (ОАО "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ)) и станкостроительное (ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В.Косиора (ХарВерст)). В сферу управления УПЭК также входит ОАО "Швейная фабрика им. Тинякова" и ряд других предприятий.