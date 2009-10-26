«Борисполь» удвоил чистую прибыль

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 3 квартала увеличило чистую прибыль почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – с 135 млн. 445 тыс. грн. до 267 млн. 480 тыс. грн.

Об этом сообщает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход аэропорта за отчетный период вырос с 528 млн. 672 тыс. грн. до 767 млн. 625 тыс. грн., чистый доход – с 500 млн. 527 тыс. грн. до 729 млн. 558 тыс. грн.

Напомним, финансовый план государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» предусматривает, что чистая прибыль аэропорта по результатам 2009 года должна составить свыше 188 млн. грн., что в 1,8 раза, или на 82,2 млн. грн., больше плана 2008 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.