Суд продлил процедуру санации ОАО "Росава"

Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев 15 октября дело о банкротстве ОАО "Росава", продлил процедуру его санации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Хозсуд также обязал управляющего санацией разработать проект изменений и дополнений в ее план.

Как сообщал УНИАН, в марте 2004 года Хозяйственный суд Киевской области открыл процедуру санации ОАО "Росава".

В соответствии с утвержденным приказом ФГИУ от 29 мая помесячным приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года, в августе этого года на приватизацию планировалось выставить 74,620% ОАО «Росава».

Справка УНИАН. В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".

В конце 2004 года ЗАО "Росава" вышло из производственной структуры холдинга "Амтел".

ЗАО «Росава» реализует на украинском рынке около 50% своей продукции, в Россию экспортирует около 30%, в страны СНГ - 20%, в страны дальнего зарубежья - 6%.