ДЖД снизила грузоперевозки

Донецкая железная дрога за январь-сентябрь т.г. снизила отправку железнодорожных грузов на 28%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2008 года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, отправка черных металлов Донецкой железной дорогой сократилась, по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, на 39%, каменного угля – на 14%.

В управлении пояснили, что до 2008 года объемы грузоперевозок на ДЖД увеличивались, однако резкое снижение производства в металлургическом комплексе и продолжающийся спад угледобычи крайне негативно сказались на работе железной дороги. С начала года отправка железнодорожных грузов снизилась в области на 6%.

Вследствие этого, а также резкого сокращения грузовых перевозок ухудшилось финансовое состояние отрасли. За прошлый год положительный финансовый результат работы предприятий железнодорожного транспорта области был равен 20,1 млн. грн., а за январь-август 2009 года превышение прибыли над убытками составило лишь 1,3 млн. грн.