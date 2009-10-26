Херсонский порт введет первую очередь зернового терминала

ГП «Херсонский морской торговый порт» рассчитывает ввести в эксплуатацию первую очередь нового комплекса по перевалке и хранению зерновых грузов в ноябре 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, строительство будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, а объем финансирования составит около 30 млн. грн.

Мощность объекта составит 25 тыс. т одновременного хранения зерновых.

Как сообщал УНИАН, ранее ГП «Херсонский морской торговый порт» объявило тендер по отбору подрядчика на проектирование и строительство зернового перевалочного комплекса на причале №3.

Проектная мощность терминала - 500 тыс. тонн зерна в год. Сейчас порт переваливает ежегодно около 1,2 млн. тонн зерна.

Инициатором проекта создания зернотерминала пропускной способностью порядка 0,5 млн. тонн выступил порт в партнерстве с примыкающим предприятием – ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов».

Стоимость строительства превышает 15 млн. долл., из них 3,5 млн. долл. пойдут на реконструкцию причалов, около 12 млн. дол. - на строительство элеватора. Начать строительство планируется в 2013 году. Сейчас готовится проектная документация.

Проект будет реализован при долевом финансовом участии сторон.

На сегодня прорабатывается документация рабочего проекта первого этапа – реконструкции причалов.

Начало работ запланировано на декабрь т.г.

Для увеличения пропускной способности подъездных путей к порту планируется проложить железнодорожную ветку длиной 12 км. Грузопоток, идущий в порт по рельсам, должен увеличиться с 4,5 до 9 млн. т в год.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.