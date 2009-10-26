В Херсонской обл. обработка грузов в портах сократилась

В Херсонской области обработка грузов в портах за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократилась на 30% - до 3,56 млн. т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, объем обработки экспортных грузов увеличился на 22,9% и составил 2043 тыс. т.

В то же время обработка импортных грузов сократилась на 66,3%, транзитных – на 56,5%, а грузов внутреннего сообщения – на 55,5% и составила соответственно 139 тыс. т, 317,4 тыс. т и 936,9 тыс. т.

Количество обработанных судов уменьшилось на 21,9% и составило 1220 единиц. Количество обработанных заграничных судов и инфрахт выросло на 3,5% и составило 717 единиц.