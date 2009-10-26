Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод увеличил прибыль

ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) в январе-сентябре увеличило чистую прибыль на 57,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 192 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре завод сократил чистый доход на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 31,009 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 5,9% – до 37,175 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) занимается изготовлением продукции, предназначенной для железнодорожного транспорта, и производит ремонт и модернизацию дрезин, тепловозов, электровозов и другой железнодорожной техники. Основными клиентами предприятия являются железные дороги Украины, металлургические и другие заводы Украины, компании и фирмы Украины и зарубежных стран (Прибалтика, Россия, Молдова и др.).

100% акций ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль на 59,9%, по сравнению с 2007 годом, – до 0,188 млн. грн.