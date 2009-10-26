Львов переходит на спутниковую систему управления

Львовское коммунальное предприятие «Львовэлектротранс» готовится к переходу на спутниковую систему управления движением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, уже сделан первый шаг к внедрению данной системы.

«Сейчас новая система, установленная фирмой «Элекс», с которой работают электротранспортники в этом направлении, проходит испытание на одном троллейбусе 3-го маршрута во Львове. На начальном этапе в программу заложена функция определения местонахождения машины с привязкой к расписанию движения и автоматическое включение голосового и визуального сообщения об остановке», - говорится в сообщении.

В последующем, если система себя оправдает, электротранспортники планируют добавить функцию голосовой связи водителя с диспетчерской и определения пассажиропотока. В будущем планируется установка видеокамер, с помощью которых можно будет наблюдать и за салоном троллейбуса.

«Внедрение спутниковой системы управления движением позволило бы качественнее контролировать работу водителей на маршрутах, оперативно реагировать на изменения в движении и, имея полное обследование пассажиропотоков, в соответствии с увеличением или уменьшением количества пассажиров корректировать графики работы. Пока еще вместе с фирмой «Элекс» отрабатываем систему на практике. Есть определенные недостатки. Свои замечания мы сделали, и в настоящее время фирма работает над их устранением», – рассказал УНИАН заместитель директора по движению ЛКП «Львовэлектротранс» Олег БЕЛОКУРЫЙ.

В последующем за средства, предусмотренные Европейским банком реконструкции и развития на модернизацию предприятия, электротранспортники планируют внедрить новую систему управления движением на других маршрутах электротранспорта во Львове.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить Львову программу финансирования на сумму 38 млн. евро, которая поможет городу модернизировать дорожно-транспортную систему.

Этот пакет муниципального финансирования включает в себя кредит на сумму 12 млн. евро коммунальному транспортному предприятию «Львовэлектротранс» и кредит на сумму 26 млн. евро предприятию «Львовавтодор», которое сейчас создается городом и будет заниматься строительством и обслуживанием дорог, а также управлением дорожным движением.

Поступление средств от ЕБРР ожидается с 2010 года.