Железные дороги переориентировали 480 тыс. т грузов
18:04, 26 октября 2009Транспорт/Связь
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С авто на ж/д транспорт
На протяжении января-сентября 2009 года за счет переключения грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт железные дороги дополнительно перевезли 480,65 тыс. тонн грузов и получили 36,4 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Согласно сообщению, такие результаты были достигнуты благодаря проведению маркетинговой работы с грузоотправителями относительно оперативной организации работы, условий предоставления услуг и тому подобное.
Напомним, по результатам 8 месяцев 2009 года за счет переориентации грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт «Укрзализныця» дополнительно перевезла 395,33 тыс. тонн грузов.
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