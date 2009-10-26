Железные дороги переориентировали 480 тыс. т грузов

На протяжении января-сентября 2009 года за счет переключения грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт железные дороги дополнительно перевезли 480,65 тыс. тонн грузов и получили 36,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, такие результаты были достигнуты благодаря проведению маркетинговой работы с грузоотправителями относительно оперативной организации работы, условий предоставления услуг и тому подобное.

Напомним, по результатам 8 месяцев 2009 года за счет переориентации грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт «Укрзализныця» дополнительно перевезла 395,33 тыс. тонн грузов.