Китайская ZTE поставит оборудование для УНТ
На 175 млн. долл.
Китайская компания ZTE поставит оборудование для развития сети беспроводной связи украинской компании «Украинские Новейшие Технологии» (УНТ, ТМ FRESHTEL) на сумму 175 млн. долл.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ZTE.
Как отмечается в сообщении, подписанное соглашение станет вторым контрактом между УНТ и ZTE. Предыдущий договор был заключен весной 2009 года и предусматривал поставку оборудования для запуска сети FreshTel – первого в Украине оператора 4G – в Киеве.
Предмет второго контракта – строительство сети FreshTel под ключ в крупнейших городах и областных центрах Украины. В 2010 году FreshTel появится в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове, Запорожье и на Южном берегу Крыма. Затем сеть будет развернута в областных центрах: Луцке, Ровно, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Кировограде, Николаеве, Херсоне, Полтаве, Чернигове, Сумах, Луганске. В 2011 году FreshTel появится также в Симферополе и Севастополе.
В рамках контракта ZTE поставит УНТ 3500 базовых станций, транспортное оборудование, смонтирует, настроит и запустит сеть в эксплуатацию. Оборудование с функциональностью Software Defined Radio поддерживает новую версию технологии Mobile WiMAX – Release 2 (стандарт IEEE 802.16m), которая увеличивает скорость соединения на одно абонентское устройство до 100 Мбит/с. Финансирование проекта будет осуществляться при поддержке государственных финансовых организаций КНР.
«К концу 2010 года сеть FreshTel охватит большую часть городского населения Украины и превратится в общенационального оператора 4G», - отметил Кирилл ДМИТРИЕВ, президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, основного акционера УНТ. По словам старшего вице-президента ZTE Пана ШЕНЦИНА, для ZTE – это возможность построить WiMAX сеть на собственном оборудовании под ключ.
Справка УНИАН. FreshTel – первый оператор связи четвертого поколения в Украине. Сеть FreshTel основана на технологии Mobile WiMAX и предоставляет абонентам высокоскоростной, мобильный и безлимитный доступ в Интернет. Скорость соединения на одно абонентское устройство достигает 20 Мбит/с. Сеть запущена в Киеве в сентябре 2009 г. К концу года сетью будет покрыт весь Киев и пригороды Борисполь, Бровары и Вышгород. В течение 2010 года FreshTel появится в семи крупнейших городах Украины.
Среди акционеров проекта – Icon Private Equity и Intel Capital.
«Украинские Новейшие Технологии» – первый в Украине оператор беспроводной связи на основе технологии WiMAX. Сеть УНТ стандарта 802.16d работает на частотах 3,4-3,6 ГГц. Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г. В сентябре 2009 г. компания запустила новую сеть на основе технологии Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e) под брендом FreshTel.
Фонд Icon Private Equity – один из крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ с капиталом под управлением более 1 млрд. долларов США.
Фонд инвестирует в быстрорастущие компании в сфере финансов, телекоммуникаций, медиа и высоких технологий, а также в розничные проекты на территории России, стран СНГ, в Западной Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.
ZTE поставляет телекоммуникационное оборудование в Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Азию, Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Африку и СНГ. Компания сотрудничает с Portugal Telecom, France Telecom, Hutchison 3G. Является членом правления Форума WiMAX и активным членом более 50 международных организаций по стандартизации.