«Укрзализныця» определила тарифные ставки

Решением Тарифной комиссии «Укрзализныци» для контейнерного поезда «Зубр (ZUBR) определены тарифные ставки на перевозку транзитных грузов территорией Украины на уровне ставок, установленных на перевозку грузов в составе поезда «Викинг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, участие в проекте «Зубр» для «Укрзализныци» является еще одним моментом в активной работе по привлечению дополнительных транзитных грузов. Это позволит украинским железным дорогам привлечь дополнительный контейнеропоток из стран региона Балтийского моря в направлении стран Черноморского бассейна и обратно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года делегация «Укрзализныци» приняла участие в совещании, которое проходило в г. Таллинн (Эстония), где было принято решение относительно присоединения «Укрзализныци» к проекту поезда «ZUBR» (Таллинн - Рига - Минск), с выведением его на Одесский и Ильичевский порты.

Справка УНИАН. Проект «Зубр» – контейнерный поезд, следующий по маршруту Таллинн – Рига – Минск.

Поезд комбинированного транспорта “Викинг” стартовал в статусе международного транспортного интермодального проекта 6 февраля 2003 года. Маршрут “Викинг”, который проходит через Украину, Беларусь и Литву, соединил черноморские контейнерные порты (Одесский, Ильичевский) с портом Клайпеда (Литовская Республика). Поезд соединил цепь морских контейнерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Поезд следует по маршруту Ильичевск-Киев-Клайпеда и в обратном направлении. Общая протяжность маршрута – 1733 км. За год поезд перевозит около 400 тыс. TEU.