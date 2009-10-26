Государственные авиакомпании утроили чистую прибыль

По итогам работы за девять месяцев т.г. чистая прибыль государственных авиационных предприятий составила в целом около 684,2 млн. грн., что в 3,2 раза превышает чистую прибыль соответствующего периода в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Авиапредприятия получили доходов на общую сумму 3 млрд. 252 млн. 600 тыс. грн., что на 46% превышает доходы за девять месяцев 2008 года и на 25% больше показателей, запланированных в финансовых планах. Чистый доход от реализации работ (услуг) увеличился на 46,4%, в сравнении с девятью месяцами 2008 года и составил 2 млрд. 165 млн. 800 тыс. грн. Выполнение плана по чистому доходу – 121,1%.

Как сообщают в министерстве, значительный рост доходов и чистой прибыли, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, объясняется ростом ставки платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, ставки аэропортовых сборов и увеличением курса доллару по сравнению с 2008 годом.

Что касается платежей в Государственный бюджет, то в целом на протяжении девяти месяцев 2009 года государственными авиапредприятиями перечислено в Госбюджет 185,3 млн. грн., что почти в 2,7 раза превышает аналогичный прошлогодний показатель.