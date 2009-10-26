Речная навигация в Херсоне будет продлена до 21 ноября. При этом, цена на перевозки пока изменяться не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, к такой договоренности пришли городской председатель Владимир САЛЬДО и директор ГП "Администрация речных портов" Константин СТАДНИКОВ во время рабочей встречи.

"Мы договорились, что навигация будет продлена до 21 ноября текущего года, в случае, если этому будут способствовать погодные условия. Именно с таким предложением обратились ко мне члены дачных кооперативов, расположенных на административной территории г. Херсона. Эта же просьба высказывалась ими во время проведения общественных слушаний по обсуждению стоимости тарифов на речные перевозки", - сообщил В.САЛЬДО.

Также горисполком не согласовал ГП «Администрация речных портов» тариф на перевозку пассажиров водным транспортом в навигации 2009 года к дачным участкам в акватории р. Днепр. Исполком настаивает на тарифе 6,67 грн (без НДС), однако руководство предприятия отмечает, что на протяжении навигации осуществляло перевозку по тарифу, стоимостью 8 грн. (с учетом НДС).

Вопрос отложен до следующего заседания.