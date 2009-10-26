Чистый убыток «Укртелекома» снизился

Чистый убыток компании «Укртелеком» за январь-сентябрь 2009 года снизился на 62%, или почти на 120 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 194,8 млн. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом за этот период доход компании «Укртелеком» (с НДС) вырос по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 5,868 млрд. грн., чистый доход компании составил 4,967 млрд. грн.

На конец третьего квартала 2009 года компания имела финансовые обязательства в общей сумме более 3,4 млрд. грн. Из них непогашенная часть долга по кредитам банков составляла 2,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (более 10,4 млн. абонентов), оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов), мобильной связи – более 330 тыс. абонентов.