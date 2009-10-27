Основатель "Вымпелкома" может стать совладельцем Saab

Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин может стать совладельцем шведской компании Saab. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на шведские СМИ, он намерен купить небольшую долю в одном из ее акционеров, сообщает k2kapital.

В частности сообщается, что в бизнес-плане, разработанном для шведской Saab шведским же производителем роскошных спортивных автомобилей Koenigsegg, Зимин и американский бизнесмен ги Фабела названы основными владельцами датской компании Solsken BV, контролирующей Koenigsegg.

Фабела является председателем совета директоров Koenigsegg. Американец сотрудничает с Зиминым с 1992 г., как и Зимин, он был одним из основателей "Вымпелкома" и до 2002 г. возглавлял совет директоров российского сотового оператора.

GM выставила Saab на продажу в январе — после того как Saab объявила о $340-миллионном убытке за 2008 г. и прогнозировала такой же убыток на 2009 г. В августе 2009 г. стало известно, что Saab будет куплена Koenigsegg, которая обязалась найти для финансирования сделки около 3 млрд. шведских крон ($443 млн. по текущему курсу).