Основатель "Вымпелкома" может стать совладельцем Saab
Через датскую компанию Solsken BV
Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин может стать совладельцем шведской компании Saab. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на шведские СМИ, он намерен купить небольшую долю в одном из ее акционеров, сообщает k2kapital.
В частности сообщается, что в бизнес-плане, разработанном для шведской Saab шведским же производителем роскошных спортивных автомобилей Koenigsegg, Зимин и американский бизнесмен ги Фабела названы основными владельцами датской компании Solsken BV, контролирующей Koenigsegg.
Фабела является председателем совета директоров Koenigsegg. Американец сотрудничает с Зиминым с 1992 г., как и Зимин, он был одним из основателей "Вымпелкома" и до 2002 г. возглавлял совет директоров российского сотового оператора.
GM выставила Saab на продажу в январе — после того как Saab объявила о $340-миллионном убытке за 2008 г. и прогнозировала такой же убыток на 2009 г. В августе 2009 г. стало известно, что Saab будет куплена Koenigsegg, которая обязалась найти для финансирования сделки около 3 млрд. шведских крон ($443 млн. по текущему курсу).