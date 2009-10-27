ОЖД отремонтировала свыше 586 км железнодорожных путей

За январь-сентябрь 2009 года Одесская железная дорога (ОЖД) отремонтировала всеми видами ремонта 586,5 км колеи.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ОЖД, при этом в сентябре было отремонтировано 75,8 км.

В частности, с начала года выполнены такие работы: модернизация колеи — 55,4 км, капитальный ремонт — 136,4 км, средний — 172 км, комплексно-оздоровительный — свыше 170,6 км.

Кроме того, с января по сентябрь текущего года заменены на новые 199 комплектов стрелочных переводов и отремонтированы 79 комплектов.

Всего в планах Одесской железной дороги на 2009 год предусмотрено модернизировать 58 км колеи, капитальный ремонт осуществить на 162 км, средний — на 150 км и капитально–оздоровительный — на 200 км. Планируется также заменить 200 комплектов стрелочных переводов на новые.