Объем авторынка Украины в 2010 г. сократится на 10-15%

Президент корпорации "Богдан" Олег СВИНАРЧУК прогнозирует, что объем автомобильного рынка Украины в 2010 году сократится на 10-15% по сравнению с 2009 годом - до 140-150 тысяч автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве в ходе второй Международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины Autoprom.UA 2009.

При этом О. СВИНАРЧУК добавил, что доля отечественных автопроизводителей в 2010 году составит менее 50% от общего объема – около 60-70 тыс. автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по информации президента корпорации «Богдан» Олега СВИНАРЧУКА, продажи новых легковых автомобилей по итогам 2009 года в Украине могут сократиться в 4 и более раз по сравнению с 2008 годом – до 120-140 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.