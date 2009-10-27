«Богдан» ожидает загрузку своих мощностей на 25-30%

Корпорация «Богдан» в 2010 году ожидает загрузку своих производственных мощностей на уровне 25-30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сегодня в Киеве в ходе второй международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины Autoprom.UA 2009.

«Пессимистический сценарий на 2010 год – это загрузка мощностей не более 25-30%», - сказал он.

По словам О. СВИНАРЧУКА, начавшийся в 2008 году кризис в автомобильной промышленности продолжится и в 2010 году. При этом он отметил, что для стабилизации ситуации в отечественном автопроме необходимо принять целый комплекс мер.

По его мнению, первоочередными задачами для стабилизации ситуации является поддержка потребителя (в виде компенсации процентов по кредитным ставкам и в виде премий покупателям автомобилей) и поддержка производства (налоговые каникулы, возможность рефинансирования прибыли в инвестиционные проекты, государственные гарантии по кредитам, которые будут направляться в создание новых рабочих мест, и т.д.).

«У нас пока это не учтено ни в бюджете-2008, ни в бюджете-2009», - добавил О.СВИНАРЧУК.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" – один из крупнейших субъектов авторынка Украины, созданная в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Луцкий автомобильный завод (Автомобильный завод «Богдан»), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и другие.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.