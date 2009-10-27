«Транссигнал» закончил 9 месяцев с убытком

ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" закончил январь-сентябрь 2009 года с чистым убытком 2,661 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль компании составила 15 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Транссигнал" сократил чистый доход на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 4,804 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 60,9% – до 5,867 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" (Киев) производит электроприводы стрелочные, дроссель-трансформаторы, трансформаторы автоблокировок для железнодорожного транспорта.

100% акций ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году завод "Транссигнал" сократил чистую прибыль на 79,1% по сравнению с 2007 годом – до 0,246 млн. грн.