Минтранс отмечает стабилизацию на рынке авиаперевозок

Сегодня можно констатировать определенную стабилизацию на рынке авиаперевозок, о чем говорят результаты третьего квартала, несмотря на то, что в целом деятельность авиационной отрасли за 9 месяцев т.г. характеризуется продолжениям тенденций, которые сформировались под воздействием мирового экономического кризиса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на первого заместителя председателя Госавиаадминистрации Алексея ОВЧИННИКОВА.

Согласно его данным, ведущим украинским авиаперевозчикам удалось возобновить выполнение некоторых регулярных международных рейсов и начать выполнение регулярных рейсов по новым маршрутам. В частности, по его словам, относительно удачным третий квартал 2009 года был для украинских авиакомпаний «МАУ», «Днепроавиа», «Донбассаэро», «Львовские авиалинии», «Визз Эйр Украина», «Украинские вертолеты», которые смогли увеличить объемы международных пассажирских перевозок сравнительно с прошлым годом. «Конечно, частично это связано с повышенным спросом на авиационные перевозки в летний период. Однако это также свидетельствует об эффективности антикризисных мероприятий, которые осуществляют авиакомпании», - отмечается в сообщении. В частности, в этом году внедрены новые формы услуг и системы тарифов, применяются акционные скидки, оптимизируются расходы авиакомпаний. Популярной мерой стало сотрудничество украинских авиакомпаний в рамках заключения соглашений код-шеринга.

В целом за 9 месяцев 2009 года отечественными авиаперевозчиками осуществлено 64,6 тыс. коммерческих рейсов, объемы пассажирских перевозок составили 4,1 млн. чел., грузов и почты – 61,5 тыс. тонн.

На международных линиях перевезено около 3,3 млн. пассажиров, на внутренних – 800 тыс. пас. Пассажирские перевозки в этом году осуществляют 33 отечественных авиакомпании.

На рынке грузовых авиаперевозок в этом году работает 18 отечественных перевозчиков, за 9 месяцев 2009 года было перевезено 61,5 тыс. тонн грузов и почты. В частности, за этот период авиакомпания «МАУ» увеличила объемы грузоперевозок в 1,8 раза, «Меридиан» - в 1,3 раза, «Шелковый путь» - в 1,5 раза и Крымское ГАП «Универсал-авиа» - в 2,8 раза.