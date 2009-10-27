АМК возбудил дело против Херсонского морпорта
16:55, 27 октября 2009Транспорт/Связь
0
За навязывание платы
Херсонское территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП), который в договорах со стивидорными компаниями при совершении погрузочно-разгрузочных работ на рейде навязывал плату за непредусмотренный законодательством стивидорный надзор.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения АМК.
Кроме того, ХМТП обязывал агентские компании для обслуживания грузовых судов на рейде заказывать только плавсредства, принадлежащие порту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter