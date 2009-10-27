АМК возбудил дело против Херсонского морпорта

Херсонское территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП), который в договорах со стивидорными компаниями при совершении погрузочно-разгрузочных работ на рейде навязывал плату за непредусмотренный законодательством стивидорный надзор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения АМК.

Кроме того, ХМТП обязывал агентские компании для обслуживания грузовых судов на рейде заказывать только плавсредства, принадлежащие порту.