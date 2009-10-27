В Харьковском метро установят автоматы для жетонов

На станциях Харьковского метрополитена устанавливаются автоматы выдачи жетонов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена, к 1 декабря такие автоматы будут установлены на всех станциях, и жетоны будут продаваться только в автоматах.

В каждом вестибюле будет установлено от 2-х до 4-х автоматов. Автоматы принимают купюры номиналом 1, 2, 5, 10 гривен и монеты 50 копеек.

Максимальная сумма для получения жетонов – 15 гривен. Внесение суммы, на которую пассажир имеет желание получить жетоны, будет осуществляться любым набором купюр и монет по 50 коп.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен по времени сооружения - шестой в СНГ и второй в Украине, действует с 1975 года. На сегодня работают 28 станций, эксплуатационная длина линий - почти 35,5 км.

Схема метрополитена состоит из трех линий, которые взаимно пересекаются: Холодногорско-Заводской - длиной 17,3 км, Салтовской - 10,4 км, Алексеевской - 8 км.

Ежесуточно перевозит около 800 тыс. человек, с начала эксплуатации перевезено свыше 6 млрд. пассажиров.

В 2009 году предприятие перешло в коммунальную собственность Харькова. Стоимость проезда сегодня составляет 1,5 грн.