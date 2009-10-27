Финансирование дорог увеличено на 42%

Для финансирования дорожного хозяйства Украины с начала года привлечено финансовых ресурсов в объеме 9 млрд. 238,1 млн. грн., что на 42,2 % больше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Согласно сообщению, этот прирост был обеспечен за счет привлечения под государственные гарантии кредитных ресурсов на внутреннем рынке в объеме 3 млрд. 817,2 млн. грн. (41,0% от общего объема поступлений). В прошлом году в этот период кредиты не привлекались.

При этом поступления средств от международных финансовых организаций (ЕБРР и МБРР) составили 557,9 млн. грн. (6,0% общего объема поступлений и 276,1% к соответствующему периоду 2008 г.).

Согласно сообщению, из полученных финансовых ресурсов 5 млрд. 830,5 млн. грн. (62,7%) направлено на погашение долговых обязательств по кредитам, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования под гарантии правительства. Для этого использовано 3 млрд. 817,2 млн. грн. (100%) привлеченных в этом году кредитов и 2 млрд. 013,3 млн. грн. (41,0%) средств спецфонда Государственного бюджета. Как подчеркивают в ведомстве, все обязательства "Укравтодора" выполнены своевременно и в полном объеме.

В пресс-службе также сообщили, что на протяжении отчетного периода предприятиями дорожной отрасли оплачено налогов и обязательных платежей в Государственный бюджет на общую сумму 242,8 млн. грн., что составляет 93,8% к соответствующему периоду 2008 года.

За кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития по Второму и Третьему проектам «Ремонт автомобильной дороги Киев – Чоп» выполнено дорожных работ на сумму 716,3 млн. грн., что на 37,3% больше, чем за 9 месяцев 2008 года.

За этот же период по направлениям национальной сети международных транспортных коридоров выполнено работ на 138,0 млн. грн., в том числе:

на международных транспортных коридорах № 3, 5 и 9 выполнено работ на 13,07 млн. грн. (коридор № 3 – 0,98 млн. грн.; № 5 – 0,7 млн. грн.; № 9 – 11,39 млн. грн.); на национальных транспортных коридорах выполнено работ на 124,95 млн. грн.

Работ по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования на протяжении января-сентября 2009 года выполнено работ на 3 422,4 млн. грн. (100,1% к плану отчетного периода и 44,0% к плану года), в том числе на капитальный ремонт – 618,8 млн. грн. (100,2 % и 17,0% соответственно), на текущий ремонт – 1 332,6 млн. грн. (100,0% и 62,0% соответственно), и на эксплуатационное содержание – 1 471,0 млн. грн. (100,1% и 80,0% соответственно). Сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, объемы ремонтных работ снизились на 24,7 млн. грн., или на 0,71%.

Относительно обустройства подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам выполнено работ на 25,2 млн. грн., что составляет 10,4% от плана 2009 года. С начала текущего года было выполнено работ на 247,4 млн. грн., что составляло 54,5% от плана года. Работ по капитальному ремонту дорог по маршрутам национальной сети международных транспортных коридоров выполнено на общую сумму 788,7 млн. грн.