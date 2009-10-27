15 портов Украины увеличили чистую прибыль

15 морских торговых портов Украины за 9 месяцев т.г. увеличили чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

В частности, Бердянский МТП повысил показатели чистой прибыли, по сравнению с 9 месяцами 2008 г., более чем в 4 раза – с 4,2 до 18,4 млн. грн.; Белгород-Днестровский – в 4 раза – с 3,9 до 16,1 млн. грн.; Измаильский увеличил в 3,3 раза – с 3,3 до 10,9 млн. грн.; Ильичевский – почти в 5 раз – с 51,7 до 242,8 млн. грн.; Керченский – почти в 3 раза – с 8,7 до 24,9 млн. грн.; Мариупольский – также почти в 3 раза, с 88,6 до 262,8 млн. грн.; Николаевский порт увеличил чистую прибыль в 5,6 раз – с 9,07 до 50,8 млн. грн.; Одесский – в 1,77 раза – с 172,8 до 306, 0 млн. грн.; порт «Октябрьск» - в 3,3 раза, с 11,2 до 37,3 млн. грн. При этом Ренийский порт вышел на прибыльную работу по сравнению с убытком за аналогичный период 2008 г., получив 4,8 млн. грн. чистой прибыли. Севастопольский порт увеличил чистую прибыль в 3 раза – с 2,9 до 9,07 млн. грн.; Скадовский порт – в 1,5 раза – с 169,2 до 252 тыс. грн.; Феодосийский порт увеличил прибыль в 6,3 раза – с 2,2 до 13,6 млн. грн.; Херсонский – почти в 4 раза, с 9,07 до 34,9 млн. грн.; порт «Южный» - в 4 раза, с 112,8 до 445,3 млн. грн.

В то же время, Евпаторийский порт снизил чистую прибыль на 71% - с 1,1 млн. грн. до 318 тыс. грн. за отчетный период. Кроме того, два порта завершили 9 месяцев с убытком. В частности, Усть-Дунайский порт получил 241 тыс. грн. убытка против 202 тыс. грн. убытка за 9 месяцев 2008 г., при этом Ялтинский порт увеличил чистый убыток в 7,5 раз – с 289 тыс. грн. до почти 2,2 млн. грн.

В целом, по "Укрморречфлоту" чистая прибыль выросла за 9 месяцев т.г. в 3 раза – с 488,04 млн. грн. до 1 млрд. 476 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины за январь-сентябрь 2009 года снизили грузоперевалку на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 101 млн. 395 тыс. тонн до 80 млн. 78 тыс. тонн.