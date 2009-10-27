Доходы предприятий отрасли связи упали

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-сентябре т.г. снизились, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 3,8% - до 34 млрд. 88,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 13 млрд. 175,4 млн. грн., что на 8,8% меньше, чем за январь-сентябрь 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-сентябре 2009 года являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которые получили самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 21 млрд. 181,1 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 6 млрд. 966,6 млн. грн.), что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи – они составили 21 млрд. 162 млн. грн. (падение – 4,5%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г.), из них 6 млрд. 965,9 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 18,5%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – предприятия отрасли получили доходы 3 млрд. 340,9 млн. грн. (из них 1 млрд. 617,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-сентябре 2009 года снизился на 19,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-сентября 2009 года находится местная телефонная связь. При этом объем доходов от услуг этого вида связи в составил 2 млрд. 869,6 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 825,8 млн. грн.), что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-сентябрь 2009 года составил 200,7 млн. грн. (из них населению – 175,6 млн. грн.), что на 19,1% меньше (для населения - меньше на 19,9%), чем за январь-сентябрь 2008 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-сентября 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 41,1% и составил 2 млрд. 381,4 млн. грн., из них 1 млрд. 167,9 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 79,6%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 2 млрд. 68,8 млн. грн. (рост – 43,5%), из них 1 млрд. 138 млн. грн. – населению (рост – 76,7%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-сентябрь 2009 года снизился, по сравнению с показателем 2008 года, на 9,4% и составил 1 млрд. 917 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 380,7 млн. грн. (падение на 15,2%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-сентябре 2009 года составил 1 млр. 328,9 млн. грн., что на 27,6% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 945,5 млн. грн. (из них населению – 903,7 млн. грн.), что на 30,4% больше, чем за январь-сентябрь 2008 года.