КрАСЗ получил 200 машинокомплектов SsangYong

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", получил первую партию – 200 машинокомплектов автомобилей SsangYong, после трехмесячной забастовки производителей в Корее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, всего за время забастовки предприятие не получило 600 машинокомплектов автомобилей SsangYong.

«У нас произошел сбой с поставками SsangYong. Три месяца в Корее завод не работал. Там была забастовка. Они там вообще не работали. Ждали мы почти четыре месяца, и у нас сегодня по ним недополучение было 600 машинокомплектов. Первые 200 мы сегодня начали получать», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Он напомним, что на Кременчугском автосборочном заводе производится три модификации автомобиля SsangYong: SsangYong Аctyon, SsangYong Rekston и SsangYong Kyron.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод основан в 1995 г.

ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

На сегодняшний день ООО «КрАСЗ» ежегодно производит около 40 тыс. автомобилей – легковых и грузовых, автобусов.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штук.

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.